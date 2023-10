Telepass, il trucchetto legale per non pagare il casello

La problematica dei pedaggi autostradali è una questione che affligge numerosi automobilisti, soprattutto quelli che percorrono lunghe distanze su base regolare. Molti optano per il Telepass, un dispositivo che permette il passaggio automatico attraverso i caselli, addebitando l’importo direttamente sul conto corrente dell’utente. Questa soluzione è particolarmente apprezzata da chi vuole evitare le lunghe code che spesso si formano agli sportelli di pagamento manuale.

Telepass: come rimediare alle sanzioni severe?

C’è chi tenta di eludere il sistema, sfruttando la presenza di altre automobili dotate di Telepass per passare senza pagare. Questo comportamento, sebbene possa sembrare un modo ingegnoso per risparmiare, è altamente scorretto e potrebbe comportare sanzioni severe. Le corsie Telepass sono infatti dotate di telecamere che registrano il passaggio di ogni veicolo, permettendo così l’identificazione di chi tenta di evadere il pedaggio.

In caso di dimenticanza del dispositivo Telepass o di passaggio accidentale nella corsia dedicata, è possibile rimediare all’errore. Il consiglio è di fermarsi al primo casello successivo e parlare con il casellante. Sarà necessario compilare un’autodichiarazione che indichi il casello di ingresso e la tratta che si intende percorrere. L’importo del pedaggio dovrà poi essere saldato entro 15 giorni. Ignorare questa procedura e continuare a evadere i pedaggi può esporre l’automobilista a multe che possono arrivare fino a 1.500 euro, oltre all’accusa di furto.

La crescente insoddisfazione riguardo ai costi dei pedaggi autostradali è comprensibile, soprattutto in un periodo in cui i prezzi di molti beni e servizi sono in aumento. Tuttavia, è fondamentale ricordare che il pagamento dei pedaggi è non solo un obbligo legale, ma anche un contributo necessario per il mantenimento e l’aggiornamento delle infrastrutture stradali.

In sintesi, mentre la tentazione di evitare i costi dei pedaggi potrebbe essere forte, le conseguenze di tale comportamento scorretto sono severe e potrebbero avere un impatto significativo non solo sul portafoglio dell’automobilista, ma anche sulla sua reputazione legale. È quindi consigliabile seguire le regole e utilizzare i metodi di pagamento legittimi, come il Telepass, per garantire un viaggio sicuro e senza problemi.