Recentemente tutto il mondo della tecnologia ed anche gli appassionati, sono stati scossi dal mondo Apple, nel dettaglio stiamo parlando del problema di surriscaldamento che hanno accusato i nuovi iPhone 15 Pro e Pro Max e che ovviamente hanno colto di sorpresa un po’ tutti, in quanto ovviamente Apple vanta una storia radente la perfezione sui suoi prodotti e dunque nessuno si aspettava questo problema, soprattutto considerato che i device in questione sono venduti a cifre che per molti costituiscono lo stipendio di un mese di lavoro.

Dunque come intuibile nel mondo della tecnologia non c’è niente di più fastidioso che spendere migliaia di euro per device che presentano poi dei problemi, i quali a quanto pare non hanno ancora definitivamente abbandonato iPhone 15, sorpresa delle sorprese infatti, sembra che ora ci sia un’altra grana per Apple da risolvere, secondo alcune segnalazioni ed anche secondo il recensore tech e influencer Miles Above Tech, gli speaker di iPhone 15 gracchiano a volume elevato.

Problema hardware ?

Secondo il recensore il problema allo speaker colpisce tutti i device della serie 15 e non sembrerebbe essere un caso isolato, nel dettaglio tale problema si presenta una volta che il volume audio supera l’80% con gli altoparlanti che iniziano a vibrare fastidiosamente producendo un suono gracchiante.

Nel dettaglio Miles avrebbe acquistato un iPhone 15 Pro Max, salvo poi rendersi conto della problematica poco dopo, convinto si trattasse di un caso isolato lo ha restituito ad Apple che ha ovviamente provveduto a spedirne uno sostitutivo che però presentava lo stesso problema, il quale si è addirittura reiterato nel terzo modello ricevuto, tutto ciò ha innescato in Miles l’idea di indagare più approfonditamente.

Miles ha dunque analizzato tutti i dispositivi esposti in un Apple Store locale e ha riscontrato che tutti i modelli della serie 15 presentavano lo stesso problema che quindi è diffuso e non randomico.

Se il problema dovesse rilevarsi hardware il danno sarebbe importante, Apple dovrebbe procedere ad un richiamo su vasta scala per risolvere la questione, se invece dovesse essere software allora basterà un aggiornamento correttivo.