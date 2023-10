Come previsto da molti, nelle scorse ore Apple ha rilasciato un aggiornamento ufficiale di iOS che si porta così alla versione 17.0.3 che “corregge un problema che potrebbe causare temperature più elevate del previsto per iPhone”. Apple ha anche rilasciato iPadOS 17.0.3.

A tutti gli effetti sembrerebbe una patch rapida per poter risolvere i tanti discussi problemi di surriscaldamento accusati da tantissimi utenti che avevano acquistato iPhone 15 Pro e Pro Max, legati probabilmente al processore che durante operazioni molto pesanti scaldava forse un pizzico troppo oltre le aspettative degli utenti.

Risoluzione

Stando a quanto dichiarato da Apple effettivamente sembrava che la precedente versione di iOS fosse affetta da un bug che provocava appunto un aumento delle temperature, dichiarazione che dunque eliminava di fatto ogni accusa legata alla scocca in titanio che secondo molti invece era la responsabile a causa di una cattiva dissipazione del calore.

Come se non bastasse, sembrerebbe che Apple abbia lavorato anche moltissimi sviluppatori di App terze, quali Instagram e Uber ad esempio, per migliorare l’ottimizzazione delle applicazioni che dunque ora stressano molto meno la CPU, su App Store sono infatti presenti già le versioni aggiornate che risolvono dunque così tutti i problemi.

Quando in passato si è discusso del problema, molti analisti hanno pensato che Apple avrebbe dovuto risolvere mitigando la potenza del processore e dunque limitandone le prestazioni, a quanto pare però non è stato così, infatti i benchmark effettuati su un iPhone 15 Pro Max con la versione 17.0.3 confermerebbero quanto detto da Apple, ovvero che il problema fosse solo un bug, Utilizzando Geekbench 5, infatti, sono stati ottenuti 2948 punti in single core e 7452 punti in multi core, punteggi addirittura superiori a quelli ottenuti da iPhone 15 con iOS 17.0.2.