A quanto pare in casa Tesla non tira una bella aria, lo scorso anno si era concluso con l’annuncio da parte di Elon Musk dell’imminente licenziamento del 10% della forza lavoro della sua azienda corrispondente a circa 14.000 dipendenti, una scelta che sembrava obbligata a causa delle previsioni legate al 2024 che si erano mostrate a dir poco disastrose, le quali hanno dunque portato l’azienda a valutare dei tagli sui costi del personale in previsione poi di una futura crescita prevista per il dopo 2024.

A quanto pare però l’inizio di questo anno, in particolare il primo trimestre, si sono rivelati peggiori di quanto pensasse l’azienda, cosa che è obbligato e Elon Musk rivedere i suoi piani prevedendo un maxi licenziamento pari a circa il 20% della forza lavoro corrispondente dunque a circa 28.000 dipendenti, un dato a dir poco incredibile che ha lasciato tantissimi utenti senza parole e che si teme possa anche disincentivare molti clienti a procedere all’acquisto di un’auto Tesla.

Colpa del mercato ma si spera nel futuro

Sostanzialmente a spingere Tesla in questa direzione è stato il mercato non propriamente idilliaco dell’ultimo anno, probabilmente l’ultima arrivata Cybertruck non ha colpito nel segno come sperava l’azienda la quale si è trovata ad aver prodotto più auto di quante ne ha realmente vendute, cosa ovviamente disastrosa per i conti di Tesla che però spera di poter tornare a competere con l’avvento di Tesla model due, in particolare per cercare di stravolgere il mercato oramai dominato dalle auto elettriche cinesi che stanno piano piano piano stabilendo un piccolo monopolio mondiale sia dal punto di vista dell’approvvigionamento di batterie sia a livello automotive con modelli economici e prestanti.

Non rimane dunque che attendere per vedere gli sviluppi e vedere cosa farà Tesla sia con i suoi dipendenti che con il mercato, le previsioni non sono certamente rosee e rassicuranti.