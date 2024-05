Man mano che ci avviciniamo all’estate le voci inerenti le prossime CPU di casa Intel si fanno sempre più calde e insistenti, sembra infatti che sia quasi tutto pronto e Intel stia affinando i dettagli su quelle che saranno almeno per il prossimo anno le CPU top di gamma della famiglia, questa chiacchierate CPU stanno facendo molto parlare di loro.

L’ultimo leak trapelato in rete è inerente cinque configurazioni, nel dettaglio tre relative alla famiglia Arrow Lake-S destinata alla fascia desktop del mercato e due che, presumibilmente, riguardano Arrow Lake-HX, la serie di punta dedicata al mercato dei notebook.

Il leak dal quale arrivano questi dati è legato ad una bolla di spedizione, molto affidabile dal momento che ci troviamo in vicinanza della presentazione della nuova serie di CPU.

I dati emersi

I dati raffigurati nel leak trapelato in rete mostra i settaggi di queste CPU con il socket compatibile:

Arrow Lake-S 24-Core (LGA 1851) – 3.6 GHz / 36 MB L3

(LGA 1851) – 3.6 GHz / 36 MB L3 Arrow Lake-S 14 -Core (LGA 1851) – 2.8 GHz / 24 MB L3

Arrow Lake-S 6-Core (LGA 1851) – 2.8 GHz / 18 MB L3

Arrow Lake-HX 16-Core (FCBGA) – 2.9 GHz / 30 MB L3

(FCBGA) – 2.9 GHz / 30 MB L3 Arrow Lake-HX 14-Core (FCBGA) – 3.0 GHz / 24 MB L3

Non si sa ancora molto su queste CPU in nessun aspetto fondamentale, tantomeno su come saranno impostate dal punto di vista dell’Intelligenza Artificiale, l’unica voce trapelata in rete qualche settimana fa riguarda il possibile addio alla tecnologia Hyperthreading in virtù di una auspicata maggiore ottimizzazione delle prestazioni per gli E-Core, ovvero quei core che servono a migliorare l’efficienza energetica del sistema e i consumi, a differenza di quanto faceva la tecnologia citata sopra che invece si limitata ad innalzare la velocità di clock di molti MHz, non rimane dunque che attendere per poi assistere al duello conclamato tra Intel e Qualcomm che ricordiamo, molto presto lancerà la sua linea di CPU Snapdragon X sul mercato PC.