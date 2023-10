In arrivo la nuova versione di Android 14, dopo mesi di test e valutazioni, sembra che finalmente essa sarà resa ufficialmente disponibile agli utenti.

Infatti, Android 14, è già presente sui primi dispositivi Pixel e si prepara ad essere accolto, a breve, anche da molti altri modelli di smartphone.

Sembra inoltre, che il nuovo sistema operativo abbia in serbo interessanti novità, volte a migliorare e rendere sempre più piacevole l’esperienza d’uso degli utenti.

Android 14: le principali novità del sistema

Ma iniziamo per gradi e vediamo quali entusiasmanti novità ci aspettano con il nuovo Android 14.

La novità principale e sicuramente anche quella più apprezzata, riguarda la possibilità di personalizzare l’interfaccia grafica dell’utente.

Infatti sarà possibile, per esempio:

– Modificare lo stile dell’orologio , scegliendo tra i vari modelli disponibili in formato analogico o digitale,

– Introduzione di nuove azioni rapide personalizzate, nella parte inferiore del display;

– La presenza di numerosi temi, tra cui molti monocromatici, con colorazioni in scala per le applicazioni e molto altro ancora.



Importanti aggiornamenti anche per quanto riguarda il settore della sicurezza . Tra cui:

– L’ eliminazione delle animazioni della tastiera quando si digita la password, così che terzi non riescano ad indovinarla osservando il movimento delle dita sui tasti.

– Con un PIN superiore ai 6 caratteri non sarà più necessario premere Invio.

– Introdotta una nuova interfaccia per la condivisione con 5 destinatari , invece che 4, e molto altro ancora;

per la sincronizzazione dei dati di fitness; Grandi miglioramenti per quanto riguarda la capacità di gestione dei livelli della batteria;

Nuovi sfondi generati dall’intelligenza artificiale.

generati dall’intelligenza artificiale. La funzione Ultra HDR

Ma non è tutto.

Le sorprese non sono di certo finite e non intendiamo spoilerarvi troppo.

I primi dispositivi compatibili

Tra i dispositivi che, prima di tutti, hanno integrato Android 14, abbiamo:

Pixel Fold;

Pixel Tablet;

Pixel 7a;

Pixel 7;

Pixel 7 Pro;

Pixel 6a, 6 e 6 Pro;

Pixel 5a e 5;

Pixel 4a

Requisito necessario, la compatibilità con il 5G.