Il mondo della truffa è un mondo che non fa sconti a nessuno, chiunque può diventare una vittima inconsapevole di un qualsiasi tentativo truffaldino.

Basta pensare a come, nel corso del tempo, si è assistito ad uno sviluppo, per così dire, di nuove strategie sempre più complesse ed elaborate al fine di riuscire ad ingannare il prossimo.

Abbiamo infatti: le finte chiamate dei call center, la truffa del “Si”, il fenomeno dell’email phishing, le chiamate dall’estero, il messaggio da un parente in difficoltà e chi più ne ha più ne metta.

Tuttavia, tra queste innumerevoli tecniche, una in particolare, proveniente dall’America sembra stia diventando piuttosto pericolosa.

Per cui è diventato necessario informare le persone di questa nuova minaccia in agguato.

La truffa del tecnico, ecco come avviene

La situazione è abbastanza grave, basta considerare il fatto che l’annuncio dell’allerta della suddetta truffa è stato lanciato addirittura dall’FBI (Federal Bureau of Investigation).

Parliamo, infatti, di una truffa che prosciuga letteralmente i vostri conti bancari e che è davvero complicata riconoscere in quanto tale, se non quando ormai è troppo tardi.

Essa, segue sempre le stesse fasi: