Amazon è avanti di mesi rispetto a tutti noi, sul più famoso store di e-commerce d’Europa è già tempo di Natale, con tante idee regalo molto interessanti, e la promessa di uno shopping natalizio condito con tantissimi sconti e prezzi sempre più bassi.

Il primo avvicinamento al periodo più bello dell’anno avrà inizio il 10 ottobre, con inizio a mezzanotte e termine l’11 ottobre alle 23:59, sarà il momento della Festa delle Offerte Prime, nel corso della quale i clienti con un abbonamento Amazon Prime potranno approfittare di tantissime offerte applicate su una importante selezione di grandi marchi, ma anche di prodotti delle piccole e medie imprese.

Gli stessi utenti potranno iscriversi all’iniziativa Un Click per la scuola, con la quale Amazon donerà un credito virtuale alla scuola preferita dal cliente (o a Save the Children), con ogni acquisto effettuato. I riceventi potranno poi scegliere cosa acquistare da un catalogo contenente oltre 3000 prodotti.

Amazon.it è pronta per il Natale

Già ora gli utenti possono iniziare ad acquistare i primi addobbi di Natale, portandosi così avanti nell’arredo degli interni o degli esterni, ma anche pensare ai regali da fare ad amici e parenti, quali possono essere il nuovissimo Echo Pop (oggi in promozione a soli 17 euro), una fotocamera istantanea, come la Mini Shot 3 Retro di Kodak, oppure idee regalo legate alla tavola, come libri di ricette, i nuovissimi Baci Perugina al gusto amaretto, passando per la moda, il mondo beauty e la grandissima vetrina Made in italy, pensata da Amazon per valorizzare tutti i prodotti realizzati direttamente sul territorio nostrano.