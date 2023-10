Prima di parlare del sito in questione, ci teniamo a raccomandarvi di non andarlo a cercare, seppur la curiosità possa essere tanta, in quanto teniamo alla vostra sicurezza.

Come risaputo, il web rappresenta, a tutti gli effetti, un mondo a parte, un mondo virtuale s’intende, ma che, proprio come quello reale, presenta aree più sicure e aree meno sicure, da cui è sempre consigliabile mantenersi alla larga.

Tuttavia, non stiamo parlando esclusivamente del Deep web, ovvero il lato oscuro di Internet, se è questo quello a cui state pensando.

Tanti pericoli si muovono anche in superficie, anzi, in questo caso, risultano ancora più difficili da riconoscere in quanto tali.

Ma sono ugualmente pericolosi e operano “alla luce del sole”.

Il sito a cui tutti dovrebbero tenersi alla larga

Il sito di cui vi vogliamo parlare e che rappresenta sicuramente uno dei più pericolosi presenti sul web “superficiale”, è Doxbin.

E vi consigliamo caldamente di non andare mai a cercarlo.

La cosa più inquietante di questo sito è appunto il fatto che è semplicissimo accedervi.

Su questa piattaforma, in poche parole, è possibile trovare tutte le informazioni e tutti i dati personali di una persona.

Non stiamo parlando solo di nome e cognome, ma anche indirizzo IP, foto e moltissimo altro ancora.

Insomma chiunque può accedervi e prendere tutte le informazioni che desidera avere sul vostro conto.

E si parliamo proprio di “vostro” in quanto è assolutamente possibile che ognuno di noi sia stato già “schedato” al suo interno.

Per questa ragione, è consigliabile fare sempre molta attenzione e decidere con cautela i contenuti da pubblicare o meno sul web.

In quanto Internet è davvero un mondo a parte e, qualsiasi cosa venga condivisa, resta alle mercé di chiunque e non possiamo sapere a quale scopo.