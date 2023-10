L’obiettivo di Meta sta diventando sempre più evidente: trasformare WhatsApp da una semplice piattaforma di messaggistica in un vero e proprio network sociale. Per raggiungere questo scopo, sono state introdotte numerose nuove funzionalità che avvicinano l’app alle altre piattaforme di proprietà di Meta e non solo. L’introduzione dei canali, delle videochiamate professionali così come delle le funzioni e-commerce sono il chiaro esempio di come WhatsApp stia cercando anche di consolidare la propria posizione competitiva rispetto ai rivali del settore. WhatsApp mira a diventare per tutti gli utenti un “luogo” di riferimento in cui vengono integrate tutte le funzionalità essenziali per un’esperienza completa sul web.

In attesa della realizzazione di questo scenario, le prime avvisaglie delle rivoluzionarie modifiche in arrivo su WhatsApp si stanno già facendo sentire. Vediamo in cosa consiste la moderna e funzionale nuova interfaccia che sta iniziando a prendere forma per gli utenti di tutto il mondo.

WhatsApp cambia con la nuova interfaccia

Il cambiamento più sconvolgente che sta per coinvolgere WhatsApp è senza dubbio l’innovativa rivisitazione della sua interfaccia, un cambiamento che coinvolge anche l’aspetto estetico dell’app. Gli sviluppatori dell’app sono a lavoro da un po’ e sembra che non manchi tanto al rilascio della nuova interfaccia.

Le prime informazioni trapelate evidenziano importanti modifiche in arrivo per l’applicazione su entrambi i sistemi, sia Android che iOS. Alcuni dei principali cambiamenti riguardano le icone dall’aspetto arrotondato, in contrasto con la forma che hanno nell’attuale interfaccia, e una tonalità di verde più tenue, facilmente adattabile sia alla schermata bianca che a quella nera. Inoltre, emerge un maggior senso di ordine e chiarezza nella disposizione degli elementi sullo schermo.

Non è ancora chiaro se le modifiche comporteranno anche cambiamenti nel posizionamento del menù o dei tasti per le diverse funzioni. Oltre agli specifici cambiamenti, è evidente che presto l’app di messaggistica istantanea cambierà radicalmente nel suo aspetto, trasformandosi in qualcosa di completamente diverso rispetto a ciò che abbiamo conosciuto finora.