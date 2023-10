Apple iPhone 15 è l’ultima versione degli smartphone con sistema operativo iOS dell’azienda di Cupertino, realtà capace, finalmente, di porre un freno alla crescita smisurata dei prezzi di vendita, riuscendo infatti a proporre un nuovo modello esattamente alle stesse cifre dell’anno precedente.

Tutto molto bello, peccato che nelle scorse settimane siano emersi problemi di vario genere che abbiano fatto storcere il naso a tutti coloro che hanno deciso di dare fiducia a Apple ricorrendo all’acquisto. Le segnalazioni più comuni riguardano il surriscaldamento eccessivo di iPhone 15 Pro e Pro Max, pronti a riscaldarsi in pochissimi minuti fino a raggiungere la temperatura di 46 gradi. I tempi sono ridottissimi, secondo le segnalazioni comparse sui blog di Apple, infatti, bastano 2 minuti di utilizzo di app come FaceTime o Instagram, per impedire l’utilizzo con le mani, tanto scottano nella parte posteriore.

Apple iPhone 15, quali sono le cause secondo l’azienda

La stessa Apple ha ammesso che il problema è legato ad un bug software, oltre che a specifiche applicazioni come Instagram, Asphalt o Uber, che vanno a mettere eccessivamente sotto stress il sistema. Il tutto si dovrebbe risolvere con un aggiornamento software, anche se al momento non è stata effettivamente comunicata una data di rilascio.

Allo stesso tempo l’azienda sottolinea che nei primi momenti di utilizzo, quando impostato come iPhone nuovo, l’eccessivo tentativo dello smartphone di recuperare il backup, oltre allo svolgimento di determinate operazioni in background, potrebbe riscaldare particolarmente il device.