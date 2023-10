VeryMobile lancia una super offerta da non perdere.

Per chi non lo sapesse, VeryMobile è un operatore semi virtuale che appoggia la sua rete a quella di WindTre.

In questo modo, il gestore può godere di una copertura di rete stabile e totale, garantita su tutto il territorio italiano.

VeryMobile aveva fatto parlare di sé soprattutto in occasione dell’estate, con la sua super promo Summer Flash, che ha generato un così grande entusiasmo da essere stata prorogata per ben 4 volte.

Tuttavia, l’offerta “tutto incluso ed illimitato” al costo di soli 5.99 euro non è più disponibile.

Ma, al suo posto, arriva un’altra super promo.

Stiamo parlando della Super Flash.

VeryMobile Super Flash: servizi e dettagli della promo

VeryMobile Super Flash è l’offerta del momento, arrivata in soccorso per tutti coloro che non sono riusciti ad attivare in tempo la Summer Flash.

Disponibile sempre al prezzo di 5.99 al mese, la promo include:

Chiamate e minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, sia essi fissi sia mobili;

verso tutti i numeri nazionali, sia essi fissi sia mobili; Messaggi senza limiti, verso tutti;

verso tutti; 120 GB di Internet alla massima velocità disponibile.

L’offerta è attivabile sia online sia attraverso punti vendita fisici autorizzati.

Il prezzo di attivazione è assolutamente gratuito.

Tuttavia, se si decide di accedere alla promo in un negozio fisico autorizzato, il costo della SIM sarà di 10 euro.

Mentre online: attivazione, SIM e spedizione della stessa, saranno gratuite !

La SIM inoltre non è come quelle normali.

Si tratta infatti di una ESim, ovvero una scheda ecosostenibile realizzata col massimo rispetto per l’ambiente.

Coloro che potranno accedere all’offerta sono esclusivamente i nuovi clienti che provengono da altri gestori telefonici selezionati.

Per informazioni aggiuntive circa queste ed altre promozioni attivabili, vi consigliamo comunque di consultare il sito ufficiale di VeryMobile.