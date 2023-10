Sono tante le app di incontri che oggi sfruttano l’intelligenza artificiale. App come Tinder, Hinge e OkCupid, ad esempio, utilizzano l’AI per selezionare le foto più belle degli utenti da caricare sul profilo dell’app. Eppure, c’è un’applicazione che ha trovato un modo più fantasioso per sfruttare l’intelligenza artificiale. SciMatch è un’app di incontri unica nel suo genere, lanciata nel 2022, vanta ormai 5000 utenti attivi al mese, ed offre un approccio unico alla ricerca dell’amore online.

La promessa di SciMatch è audace: aiutarti a trovare il partner perfetto per i loro iscritti utilizzando la scienza e la tecnologia dell’intelligenza artificiale. L’idea alla base di questa app è che ci sono caratteristiche facciali specifiche che possono indicare una maggiore compatibilità tra due persone. Ma come funziona?

SciMatch e l’intelligenza artificiale

Una volta effettuato l’accesso vene spiegato che l’applicazione utilizza una serie di algoritmi scientifici avanzati per analizzare i tratti facciali e creare “l’accoppiata” perfetta. L’applicazione è gratuita e e sfrutta il sistema AI per scansionare il tuo viso e trovare la combinazione perfetta di coppia sulla base di specifiche caratteristiche facciali.

Per iniziare bisogna caricare un proprio selfie, che verrà poi analizzato da AI Ruby, l’intelligenza artificiale usata dall’app. Sulla base delle caratteristiche del viso e grazie ad un database di milioni di volti, associati anche ai tratti caratteriali, l’Ai potrà calcolare la compatibilità tra i vari utenti e creare combinazioni in base alle affinità fisiche e caratteriali. La percentuale di affinità viene calcolata in base a caratteristiche quali la distanza tra gli occhi, la forma degli zigomi e la larghezza della fronte. Yanina e Viktoryia Strylets, co-founder della startup, garantiscono l’efficacia di questo sistema, affermando che ha una percentuale di successo dell’87%.

Ci sono, inoltre, alcuni servizi extra che vengono forniti agli utenti che sottoscrivono un abbonamento. Tra questi troviamo una funzione alquanto particolare. Infatti, una volta scansionato il proprio volto è possibile richiedere la possibilità di trovare un partner che assomigli alla propria “celebrity crush”. Dunque, è possibile trovare un partner che abbia caratteristiche fisiche simili a quelle del personaggio famoso per cui si ha una cotta.

Lo scopo d’app, secondo le parole degli stessi fondatori, è quello di aiutare davvero i propri iscritti a cercare e trovare l’amore. Ci sono tante app che si occupano di questo, ma SchiMatch si pone l’obiettivo di abbreviare i tempi e fornire ai suoi utenti una ricerca che sia quanto più giusta e pertinente possibile sulla base delle reali e “scientifiche” compatibilità fisiche, ma anche caratteriali.