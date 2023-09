WindTre in questa fase iniziale del periodo autunnale rilancia la sua proposta per la telefonia mobile. Il gestore arancione vuole essere alternativo rispetto a Iliad, TIM ed a Vodafone, con l’obiettivo di aumentare sempre di più il suo numero di abbonati.

WindTre, la proposta da non perdere in autunno con 70 Giga

Nel novero delle ricaricabili del gestore arancione, uno spazio di tutto rispetto è garantito dalla promozione WindTre Star+. Quest’offerta è un’occasione più che unica per coloro che cercano servizi senza limiti ad un costo minore di 10 euro.

Il ticket dei consumi della WindTre Star+ contempla chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti i numeri della rubrica e ben 70 Giga per la connessione di rete, da utilizzare anche attraverso la tecnologia del 5G. La connessione 5G sarà disponibile in caso di copertura raggiunta sul territorio.

Questa ricaricabile ha costo mensile per gli utenti pari a soli 9,99 euro. Gli abbonati dovranno aggiungere al prezzo di rinnovo solo un extra pari a 10 euro per il rilascio della SIM, in occasione dell’attivazione della rete.

Con la WindTre Star+, i clienti del gestore arancione dovranno impegnarsi per l’operazione di portabilità della rete da TIM, Vodafone o Iliad. Per la portabilità saranno necessari sino a tre giorni lavorativi. Una garanzia ulteriore è assicurata a tutti i nuovi clienti che optano per la tariffa di WindTre: il gestore, infatti, garantisce un prezzo bloccato della ricaricabile e delle soglie di consumo nei primi sei mesi, senza alcun genere di rimodulazione.