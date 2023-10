Virgin Fibra: Sconti ASSURDI per la linea fissa

Virgin Fibra proroga le sue offerte per la linea fissa fino al 31 Ottobre 2023. Stiamo parlando dell'operatore che garantisce una copertura in Fibra ottica FTTH, ed una navigazione ad Internet alla massima velocità, fino a 2.5 Gbps in download e fino a 500 Mbps in upload.