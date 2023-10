Uno degli errori più comuni che gli utenti commettono nell’utilizzo dello smartphone, tocca più che altro la fase di ricarica, un momento molto delicato per la vita e la natura del dispositivo mobile, durante la quale si rischia di comprometterne radicalmente il funzionamento, nel caso in cui non si prestino le giuste attenzioni.

Nel momento in cui il device viene collegato ad una presa a muro, ancora peggio se supporta ricarica rapida ad alta velocità, all’interno dello stesso confluisce un quantitativo di energia molto elevato, che porta con sé, di conseguenza, altrettanto calore. La dissipazione, in quest’occasione, potrebbe rivelarsi molto difficoltosa, e di conseguenza si potrebbe incappare in un surriscaldamento, sopratutto se venisse commesso il seguente errore.

Ricordatevi di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato ad Amazon, così ogni giorno potrete avere le offerte ed anche i codici sconto sul vostro smartphone in esclusiva.

Ricaricare di notte lo smartphone, cosa si sbaglia e si rischia

Da un recente studio condotto in rete, è stato effettivamente notato che gli utenti hanno l’abitudine di portare lo smartphone con sé sotto le coperte, anche mentre si trova in fase di ricarica. Sapendo tutto quello che vi abbiamo appena raccontato, capite sin da subito trattarsi di una pratica assolutamente sconsigliabile, proprio perché il dispositivo non godrebbe dello spazio che necessita per la corretta aerazione e raffreddamento.

Il rischio in cui si incorre è un eccessivo surriscaldamento della batteria, che la porterebbe prima di tutto a rovinarsi irrimediabilmente, per poi fondersi, o gonfiarsi fino all’esplosione/incendio, con conseguenze devastanti per l’ambiente e la persona che si trova nelle dirette vicinanze.