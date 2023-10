Gli utenti sono sempre alla ricerca di nuove offerte mobile super convenienti e che permettano loro di navigare senza problemi. In questi ultimi giorni, in particolare, è disponibile una nuova offerta super interessante proposta questa volta dall’operatore telefonico virtuale Noitel, cioè l’offerta mobile Noitel Super Jump X3.

Noitel rende disponibile la nuova offerta mobile Super Jump X3 con 200 GB

In questi ultimi giorni è arrivata disponibile una nuova offerta di rete mobile super interessante e con una quantità enorme di giga per navigare. Come già detto in apertura, l’operatore telefonico virtuale Noitel ha lanciato Noitel Super Jump X3.

Questa offerta permette a tutti coloro che la attiveranno di usufruire ogni mese di addirittura 200 GB di traffico dati. Gli utenti avranno inoltre a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 50 SMS verso tutti i numeri. Come altre offerte dell’operatore, in questo caso gli utenti dovranno pagare un costo anticipato per i primi tre mesi di 23,97 euro.

Dopo di che, il rinnovo mensile che gli utenti dovranno pagare sarà di soli 7,99 euro. Con la nuova promozione, gli utenti avranno inoltre il costo di attivazione gratuito. È però tuttavia previsto un costo per la scheda sim pari a 10 euro. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, però, l’offerta di rete mobile Noitel Super Jump X3 sarà disponibile fino al prossimo 31 ottobre 2023 soltanto per i nuovi clienti dell’operatore, sia per chi attiva un nuovo numero sia per chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.