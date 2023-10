Se cercate un prodotto che possa fare in modo da farvi avere il Wi-Fi di casa in tutto il vostro appartamento, il sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6 è il prodotto che fa per voi.

eero 6 offre una copertura Wi-Fi fino a 140 m² e supporta velocità Wi-Fi fino a 900 Mbps. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6 ad un prezzo top

Di’ addio ai punti in cui il segnale non arriva e al buffering, la tecnologia mesh Wi-Fi di eero si adatta al tuo spazio. Così puoi goderti in tranquillità lo streaming di video in 4K, giochi e videochiamate in tutta la casa. il Wi-Fi 6 offre una connessione Wi-Fi più veloce (rispetto agli standard precedenti) per oltre 75 dispositivi connessi.

L’app eero ti guida nella configurazione e ti consente di gestire la tua rete da qualsiasi luogo. eero 6 funge anche da hub per Casa Intelligente Zigbee: in questo modo è più facile connettere e controllare i dispositivi compatibili sulla tua rete con Alexa.

Gli aggiornamenti automatici ti permettono di approfittare delle ultime novità Wi-Fi per eero, per mantenere la tua rete al sicuro. La compatibilità trasversale dell’hardware ti consente di aggiungere facilmente prodotti eero man mano che le tue esigenze cambiano. Tutto questo a soli 119.99 euro seguendo questo link.