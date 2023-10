Gli smartphone sono divenuti una parte integrante delle nostre vite. Avere tutto ciò che ci serve, o ci potrebbe servire a portata di mano, ha reso questo strumento indispensabile per qualsiasi nostra azione. È difficile separarsene o uscire di casa senza tenerlo in tasca o in borsa.

Probabilmente sarete certi di conoscere tutti i dettagli dei vostri dispositivi, ma in realtà c’è un mondo fatto di funzionalità nascoste che non conoscete. Esistono di codici segreti che permettono di accedere a opzioni particolari con facilità. Non bisogna essere degli esperti di informatica, usarli è molto semplice.

A cosa servono i codici per lo smartphone

Partiamo col dire che non c’è bisogno di scaricare applicazioni particolari o andare su siti Internet, il tutto è a portata di clic. Basterà, infatti, aprire il tastierino numerico sul quale siamo soliti fare le nostre telefonate. I codici sono chiamati dialer e sono integrati in qualsiasi dispositivo che possegga il sistema operativo Android.

In base alla loro funzione si dividono in tante categorie. Si va a quelli che mostrano le informazioni basilari fino ad arrivare ad alcuni attraverso il quale è possibile effettuare un reset completo dello smartphone. Quindi, state attenti a quello che digiterete: se sbagliaste potreste perdere tutto ciò che avete sul cellulare e ritornare alle impostazioni di fabbrica.

I codici dialer più utilizzati sono, come primi, gli MMI che offrono l’opportunità di entrare il menù specifici. Ci sono poi gli USSD, attraverso il quale è possibile collegare proprio cellulare in maniera diretta all’operatore di rete che utilizziamo sulla SIM. Ora, ecco qualche esempio con cui potrete effettuare dei test per verificare le nostre parole: