La ricarica WIRELESS nelle BMW danneggia il chip Apple Pay di iPhone 15

Sembra che i nuovi iPhone 15 stiano facendo discutere per svariate faccende, soprattutto relative al surriscaldamento. Questo però è un altro paio di maniche, visto che nelle ultime ore sono subentrate diverse altre problematiche che con grandi probabilità potranno essere risolte mediante dei semplici aggiornamenti software.

D’altronde gli smartphone sono arrivati ufficialmente solo da 10 giorni sul mercato ed è per questo che almeno per ora Apple ha potuto rendersi conto di qualche piccolo problemino da regolare. Uno di quelli più importanti che nelle ultime ore si starebbero facendo spazio, è certamente quello che riguarda il rapporto tra i nuovi iPhone e BMW.

Più in particolare diversi utenti avrebbero ravvisato dei problemi durante la carica del dispositivo con l’unità wireless presente all’interno delle auto della celebre casa tedesca. Stando a quanto riportato su alcuni forum, sarebbero diversi i proprietari di BMW che si sarebbero lamentati del fatto che il chip NFC dei nuovi iPhone non funzioni più subito dopo averlo ricaricato wireless in auto.

Chip NFC fuori uso dopo la ricarica wireless su BMW, iPhone 15 ancora oggetto di problemi

Gli utenti hanno spiegato meglio la situazione affermando che l’iPhone entrerebbe nella modalità di recupero dati con lo schermo bianco e il chip NFC che non funzionerebbe dopo il riavvio. Questo renderebbe dunque inutilizzabile la funzione Apple Pay.

Potrebbe trattarsi dunque di un grande problema, siccome c’è una forte correlazione tra iPhone e BMW. I proprietari di auto del genere di solito risultano avere disponibilità economica in abbondanza per portare a casa un dispositivo di Cupertino. Per questo motivo potrebbero verificarsi svariate situazioni analoghe in futuro.