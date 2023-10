La piattaforma Amazon sta proponendo a prezzo scontato uno dei suoi prodotti di punta, parliamo di Echo Show 5.

Si tratta del popolare smart display Alexa. Esteticamente simile alla generazione precedente, anche se con un design più pulito, presenta un nuovo e più potente software, oltre che un’attrezzatura audio potenziata. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazon Echo Show (3° gen) in offerta su Amazon

Echo Show 5 3a gen si conferma come un dispositivo interessante e, soprattutto, versatile, ideale come gadget da comodino. Il prodotto dispone di connettività Bluetooth e Wi-Fi dual-band, compatibile con reti Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac. Il display è da 5.5 pollici e la fotocamera da 2 megapixel. Monta un processore MediaTek MT 8169 B con Amazon AZ2 Neural Edge.

Questo dispositivo offre la possibilità di ricevere informazioni in tempo reale, consultare velocemente gli impegni del calendario, notizie o meteo, gestire sveglie, controllare la smart home, eseguire streaming audio e video e visualizzare le riprese in tempo reale, grazie alla fotocamera integrata. Si tratta dell’opzione più compatta in termini di smart display, ideale, per esempio, per essere utilizzato in camera da letto. Anche in questa versione è infatti presente un otturatore fisico della fotocamera per garantire una totale privacy.

Il nuovo processore MediaTek MT 8169 B con Amazon AZ2 Neural Edge consente una velocità di elaborazione 20% superiore a quella della versione precedente. Sul lato posteriore troviamo la porta di alimentazioni (non è presente la porta AUX) mentre, capovolgendo il dispositivo, troviamo una comoda base di gomma. Seguendo questo link lo potete acquistare scontato del 41%, al prezzo di 64.99 euro.