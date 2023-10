GTA 6 sta arrivando, ecco quando ci sarà la presentazione

Il mondo del gaming prende sempre più piede, ma c’è da dire che alcuni giochi non sono mai passati di moda. Negli ultimi anni, sebbene si sia andati oltre le solite abitudini con tante nuove proposte, gli utenti non hanno fatto altro che attendere la nuova versione di GTA. In procinto di arrivare al suo sesto capitolo, questa nuova versione del gioco sta facendo parlare tantissimo gli appassionati da diverso tempo.

Durante le ultime ultime ore però sarebbe arrivato qualcosa di molto importante che porterebbe le persone a credere che manchi veramente poco all’ufficializzazione di Grand Theft Auto 6. Proprio sui social di Rockstar Games, casa produttrice di GTA in tutte le sue edizioni, sarebbe comparso qualcosa di molto interessante.

GTA 6 sta arrivando, lo conferma implicitamente Rockstar Games sui suoi social

Happy Moon Festival! Play GTA Online anytime this week to get the Red Happy Moon Tee and join the festivities: https://t.co/s0i54l6HoW pic.twitter.com/C8UVIGXL4j — Rockstar Games (@RockstarGames) September 29, 2023

Sarebbe stato pubblicato un nuovo post sui social di Rockstar Games, con un messaggio molto semplice da capire. Le speranze degli utenti sono state alimentate da un’immagine che mostrerebbe un dettaglio molto particolare.

Le lettere “V” ed “I” appartenenti alla grande scritta che identifica il quartiere Vinewood sarebbero le uniche chiaramente visibili dietro ai protagonisti del post che lasciamo proprio qui in alto.

Queste due lettere, in numeri romani, corrispondono proprio al numero 6. Potrebbe voler dire poco quanto nulla, ma allo stesso tempo potrebbe anche essere un grande dettaglio per vedere la nuova versione di GTA arrivare. Gli utenti intanto sono stati fomentati tantissimo dal post in questione.

Per quanto riguarda eventuali conferme, bisognerà attendere le prossime settimane magari in attesa di qualche nuovo indizio.