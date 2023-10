Un nuovo problema per iPhone 15, ecco cosa non funziona

Le novità che sono state introdotte da Apple con i nuovi iPhone non sono così poche come qualcuno vorrebbe far credere. In realtà sono cambiati diversi aspetti, a partire dall’estetica sia sui modelli di base che hanno introdotto la nuova Dynamic Island proprio come i modelli Pro, sia per quanto riguarda anche l’estetica dei modelli di fascia alta che ora hanno un telaio in titanio. La grande novità che però accomuna tutti e quattro i dispositivi di Apple è sicuramente la porta USB-C.

La comunità europea ha imposto a Apple questo standard, cosa che è stata quindi finalmente rispettata. A tal proposito i dispositivi che verranno collegati ai nuovi iPhone funzioneranno proprio tramite USB-C, con qualcuno che avrebbe già ravvisato qualche problema.

iPhone 15, alcune powerbank non funzionano con USB-C: ecco i dettagli

Alcuni utenti avrebbero già segnalato che diverse powerbank non sarebbero in grado di funzionare con i nuovi iPhone 15 dotati di standard USB-C. Diversi forum avrebbero evidenziato infatti che non tutte le batterie esterne sarebbero in grado di essere utilizzate con i modelli della gamma 15.

Probabilmente quello che bloccherebbe tutto sarebbe la funzione di ricarica inversa dell’iPhone, che infatti in alcuni casi andrebbe a ricaricare direttamente la powerbank. Più utenti avrebbero avuto problemi soprattutto con i dispositivi appartenenti al marchio Anker, anche se si può ovviare scegliendo di ricaricare l’iPhone usando la porta USB-A.

Almeno per il momento non si hanno informazioni da parte di Apple, che potrebbe pronunciarsi a breve in merito alla questione. Si tratta dei primi tempi per cui ci sono ancora alcune cose da chiarire per bene.