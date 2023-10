Whatsapp è la piattaforma di messaggistica instantanea più diffusa al mondo, con una pluralità di funzioni e trucchi segreti davvero interessanti.

A tal proposito, il trucco WhatsApp di cui stiamo per parlarvi è davvero eccezionale e probabilmente nemmeno completamente legale.

Dunque tutte le informazioni che vi daremo a riguardo sono esclusivamente a titolo informativo.

Ebbene attraverso il numero WhatsApp di una persona, potrete sapere la sua posizione in ogni momento.

Come? Attraverso il riconoscimento del suo indirizzo IP.

WhatsApp ed indirizzo IP, scopri come scovarlo

Per ricavare l‘indirizzo IP di un vostro contatto di WhatsApp, basta semplicemente utilizzare un’applicazione disponibile gratuitamente online.

Stiamo parlando di IP Logger.

Basta infatti seguire passo dopo passo tutti gli step e magicamente la posizione del contatto apparirà tra le informazioni della sua chat.

Tuttavia, se voi stessi non volete rischiare di essere spiati allo stesso modo, vi consigliamo di tenere sempre disattivato il GPS, qualora ovviamente non fosse necessario.

O utilizzare un Vpn per disporre di un indirizzo IP che riporta, ogni volta, ad una località diversa dalla vostra, anche straniera.

Tuttavia, nel caso si utilizzi invece il PC, il meccanismo di funzionamento è un po’ diverso.

Infatti basterà premere in contemporanea la sequenza di tasti CTRL+Alt+ Canc, andare su task manager e cliccare su Win + R e scrivere cmd nel campo vuoto, dopo di che premere Invio.

Da qui basterà digitare etstat-an e premere di nuovo su Invio.

In questo modo risaliremo all’indirizzo IP della persona che intendiamo “scovare”.

Dopo di che utilizzare app online gratuite per risalire alla localizzazione dell’Ip trovato.