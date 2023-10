Gli aumenti ormai sono sempre dietro l’angolo e le aziende di telefonia non ne sono esentate. Anche il settore della telefonia mobile e fissa ha registrato un rincaro dei costi a causa dell’inflazione. Ed è proprio l’inflazione ad aver condotto le aziende a considerare una serie di nuove rimodulazioni indirizzate ai loro malcapitati utenti. Gli aumenti andranno dai 5 ai 2 euro in base ai piani tariffari attivi per i diversi operatori. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà per i clienti WindTre.

Aumenti per WindTre

Wind si è dimostrato da sempre attento ai suoi clienti, anche dopo l’accordo con Tre che ha portato a vantaggi evidenti per i propri utenti, ma l’inflazione che ha colpito tutte le aziende ha costretto anche l’operatore in arancio a modificare le proprie condizioni contrattuali con gli utenti che hanno promozioni attive.

I cambiamenti che stanno avvenendo all’interno dell’azienda porteranno a modifiche annuali nei canoni annuali e in quelli mensili, seguendo il corso dell’inflazione. Nel caso di WindTre, per il momento, si parla di un aumento di 2 euro mensili, ovvero la tariffa minima tra quelle applicate dalle aziende telefoniche per gli aumenti.

Gli aumenti non partiranno di punto in bianco. Tutti gli utenti vittime dei rincari dell’inflazione verranno infatti avvisati in anticipo. Sarà l’operatore telefonico stesso a farlo, tramite l’invio di un SMS. All’interno del messaggio di testo verranno specificate tutte le condizioni e inoltre verrà specificato che se non si è soddisfatti o si è in disaccordo con i nuovi aumenti è possibile recidere il proprio contratto. L’utente in questione potrà decidere se passare ad un’altra offerta telefonica senza dover versare somme aggiuntive o se cambiare operatore.

Nessun operatore può essere esentato dall’avvisare preventivamente tutti i suoi utenti dei prossimi aumenti, altrimenti rischia di essere sanzionato. Ne è esempio l’operatore TIM che, dopo una segnalazione dell’AGCM, ha dovuto pagare 2,1 milioni di euro per aver aumentato le proprie tariffe senza alcun consenso.