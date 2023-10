Abbiamo visto da poco debuttare sul mercato mobile i nuovi top di gamma di casa Apple, ovvero i nuovi iPhone 15. Tra qualche mese, però, anche il rivale Samsung toglierà i veli sui suoi nuovi device di punta. Stiamo parlando dei prossimi Samsung Galaxy S24 e, nel corso delle ultime ore, sono state pubblicate in rete le prime immagini renders. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Samsung Galaxy S24, emergono in rete le prime immagini renders dei nuovi top di gamma

Nel corso delle ultime ore sono state pubblicate in rete le prime immagini renders dei prossimi top di gamma di casa Samsung. Il modello in questione è il Samsung Galaxy S24 e a realizzare i renders in questione è stato il noto leaker OnLeaks in collaborazione con Smartprix.

In particolare, dalle immagini possiamo dunque scoprire come sarà il design. Rispetto ai precedenti modelli, è possibile notare la presenza di bordi piatti e decisamente più squadrati rispetto ai predecessori. Un design che ricorda vagamente quello della vecchia serie di Samsung Galaxy S6, per intenderci.

Sulla backcover posteriore, saranno poi presenti tre sensori fotografici. Questi ultimi non saranno posizionati su nessun modulo fotografico, ma saranno posti singolarmente a semaforo sul lato sinistro della backcover. Possiamo inoltre notare come il frame abbia una rifinitura lucida. Discorso diverso invece per il vetro della backcover, che sembra invece avere una rifinitura satinata.

Dal punto di vista tecnico, invece, sappiamo che il nuovo Samsung Galaxy S24 vanterà la presenza di un display Dynamic AMOLED con refresh rate da 120Hz, mentre sotto al cofano dovrebbe esserci l’inedito soc Snapdragon 8 Gen 3.