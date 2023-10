Uno degli aggiornamenti più interessanti degli ultimi mesi sta per arrivare su Android Auto, il sistema di infotainment di Google utilizzatissimo nel mondo e capace di coinvolgere periodicamente nel suo utilizzo milioni di consumatori. L’update verrà rilasciato via OTA in modo completamente automatico, e sopratutto gratuito.

Una grande novità attende i possessori di auto elettriche a marchio Renault, Volvo o Polestar, con la possibilità di fruire dal proprio cruscotto dell’applicazione di Amazon prime Video. In questo caso, infatti, l’utente potrà accedere alle proprie serie TV e film preferiti, a patto che comunque la vettura sia parcheggiata (non vale essere in coda) o in fase di ricarica.

Scoprite in esclusiva i nuovi codici sconto Amazon gratis con i prezzi più bassi di oggi, ed anche numerose offerte speciali, grazie al nostro canale Telegram.

Android Auto, un aggiornamento davvero molto atteso dal pubblico

A prescindere dalla suddetta limitazione, tutti i possessori di un veicolo con Android Auto preinstallato (o compatibile), potranno presto godere delle applicazioni di WebEx e di Zoom, i due mostri sacri del settore delle videoconferenze. Ciò permetterà all’utente finale di effettuare tali operazioni anche dalla propria vettura, rispettando però due limitazioni importanti: non sarà possibile fare videoconferenze, ovvero saranno solamente audio, e dovranno essere con macchina ferma.

Gli amanti della tecnologia potranno presto abbracciare un’altra grande novità, verrà ufficialmente introdotto il web browser Vivaldi, utilissimo per iniziare a navigare a tutti gli effetti dal cruscotto della propria vettura. Al momento attuale non possiamo darvi con certezza il giorno esatto in cui riceverete tutte le novità.