Uno dei sistemi di infotainment più utilizzati al mondo è sicuramente Android Auto, fiore all’occhiello dell’azienda di Mountain View, oggi preinstallato su milioni di vetture nel mondo. Il 2023 è stato un anno decisamente importante, grazie ad innumerevoli migliorie introdotte, tra cui appunto la rivoluzione dell’interfaccia grafica.

Il futuro sembra essere ancora migliore per Android Auto, data l’ormai imminente integrazione di nuove applicazioni, che a conti fatti dovrebbero ampliare al massimo l’usabilità e la versatilità del sistema, da parte dei milioni di utenti pronti ogni giorno a fruirne in auto.

Iscrivetevi quanto prima al nostro canale Telegram ufficiale, dove troverete i codici sconto Amazon gratis ed anche una buonissima dose di offerte speciali.

Android Auto, cosa c’è di nuovo

Nelle prossime settimane tutti gli utenti riceveranno un aggiornamento importante, infatti sarà possibile utilizzare gratuitamente le applicazioni di Zoom e WebEx, per riuscire così ad imbastire conferenze stando seduti sul sedile della propria vettura. Attenzione però, le applicazioni permetteranno solo lo streaming audio (giustamente), ed oltretutto non sarà possibili utilizzarle mentre si è in movimento.

I fortunati possessori di una vettura elettrica a marchio Renault, Volvo o Polestar, inoltre, potranno godere di Amazon Prime Video, l’applicazione ufficiale che permette di accedere al servizio di streaming video dalla vettura. Le condizioni di utilizzo sono esattamente le stesse, la visione dei contenuti è possibile solo con auto parcheggiata o in fase di ricarica (dato che parliamo di elettrico).

Entrambi gli aggiornamenti saranno accompagnati dalla presenza di Vivaldi, il web browser che permetterà infine di navigare liberamente sfruttando il display della propria vettura.