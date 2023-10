Più di 2 miliardi di utenti sanno che Google vuole dare modo a chiunque di scaricare qualsiasi tipo di titolo, ovviamente per quanto concerne il Play Store. Nel famoso market infatti ogni giorno arrivano nuovi giochi e nuove applicazioni, ma questa volta ci sarebbe un’iniziativa degna di nota. Come accade tutte le settimane, nel Play Store gli utenti potranno procedere al download di tanti titoli a pagamento da scaricare totalmente gratis.

Proprio in basso gli utenti possono trovare tutti i titoli in questione, i quali arrivano oggi in via del tutto eccezionale. Per procedere al download troverete le indicazioni adatte.

Android, gli utenti hanno trovato una lista piena di titoli a pagamento gratis

Tutti i titoli che vedete in basso sono da scaricare nella loro totalità. Questo semplicemente perché potranno essere gratis per sempre. Se qualcosa poi non dovesse piacervi, potrete eliminarlo, ma ricordate che potrete scaricare di nuovo tutto gratis.

Ovviamente c’è una condizione fondamentale: dovrete servirvi sempre dello stesso account di Google. In basso c’è quindi la lista completa con i link in prossimità dei titoli, dovete solo cliccarci sopra per andare nel Play Store e partire con il download.