Kena ha prorogato oltre la scadenza una delle sue promozioni migliori per darti l’occasione di approfittarne ancora. Ma ATTENZIONE scadrà a breve!

L’operatore ti donerà copertura territoriale pari al 99% e una velocità 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload grazie alla collaborazione con la rete TIM. Attivarla sarà semplicissimo e possibile stando comodamente seduti sul divano. Non sarà quindi necessario recarsi in store e per maggiori info è possibile richiedere assistenza cliccando nella voce del sito “Ti ricontattiamo noi”.

Kena 5,99 100GB Promo Top

La promo prevede chiamate senza limiti, 200 messaggi e 100 Giga per navigare ogni mese senza preoccupazioni ad una velocità 5G. La tariffa è la Kena 5,99 100GB Promo Top ed ha conquistato fino ad oggi migliaia di utenti.

Come dal nome, il costo è di soli 5,99 euro mensili e mentre l’attivazione è GRATIS. Sul sito ora la data di scadenza segnalata è il 17 Ottobre, altre due settimane aggiuntive dall’ultima proroga che prevedeva la scadenza il 1° Ottobre.

La spesa iniziale prevede una spesa iniziale di 10 euro, equivalente all’anticipo di un mese e il credito residuo di 4,01 euro. La promozione è dedicata in esclusiva ai nuovi clienti che chiedono la portabilità da Fastweb, Iliad, PosteMobile e altri operatori (Lycamobile, Spusu, 1Mobile, Rabona Mobile, 2appy, ecc.).

Per chi è invece già cliente ricordiamo che, portando un amico in Kena, si ottiene un bel bonus di 5 euro per un massimo di 10 (50 euro in più totali). Basta recarvi sull’app in SSP e richiedere il codice e poi condividerlo.