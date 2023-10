Venerdì 29 settembre 2023 è uscito il videogioco di calcio più atteso da tutti gli appassionati: EA Sports FC 24.

Il nuovo videogioco ha tutta l’aria di essere un legittimo erede di Fifa. Electronic Arts e Fifa, grazie al loro accordo durato tre decenni, hanno prodotto una serie di videogiochi calcistici di enorme successo. Di recente l’accordo di licenza però non è stato rinnovato e di questo ha portato alla nascita di un nuovo software online.

Le prime recensioni di EA Sports FC 24 parlano di un videogioco non molto differente dalle precedenti versioni di Fifa. Le impostazioni sono pressoché simili e probabilmente alla base c’è una scelta voluta di proseguire con qualcosa di familiare per il giocatore.

Il gioco, disponibile per PS4, PS5, PC, XBox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch, presenta però delle caratteristiche molto interessanti come la grafica visiva resa molto realistica da HyperMotion V.

EA Sports FC 24, dove trovarlo a prezzo scontato

EA Sports FC 24 è in sostanza un videogioco assolutamente da non perdere per gli appassionati di calcio e di gaming, anche perché probabilmente questo nuovo franchise verrà portato avanti con l’uscita di nuovi capitoli del gioco.

Il costo del nuovo attesissimo videogioco è di 79,99 euro ma in alcuni punti vendita è possibile trovarlo a prezzi già scontati.

Per esempio, in qualsiasi supermercato Esselunga è possibile trovarlo nella versione per PlayStation 4 al prezzo scontato di 69,99 euro.

Si tratta di uno sconto di 10 euro che può solo rendere felici gli utenti. Purtroppo però l’offerta vale solo per PS4 e al momento pare non ci siano delle promozioni attive per le altre versioni.