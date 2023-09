Il mondo in cui viviamo attualmente è governato dalle tecnologie che avanzano e queste riguardano differenti campi della vita quotidiana. Non fa eccezione il campo delle telecomunicazioni dove il mercato super competitivo spinge gli operatori telefonici a fornire ai propri clienti delle tecnologie sempre più avanzate, a passo con i tempi e soprattutto con i competitor.

Proprio nel settore delle comunicazioni ultimamente è sbarcata una nuova tecnologia che può sicuramente ottimizzare l’esperienza degli utenti: il Wi-Fi Calling.

Cos’è il Wi-Fi Calling?

Si tratta di una nuova tecnologia che permette agli utenti di effettuare delle chiamate in modo gratuito anche in assenza di rete, tutto tramite l’utilizzo del Wi-Fi. L’utilità della funzione sta nel poter chiamare qualcuno, sfruttando il Wi-Fi, anche in posti in cui vi è assenza di rete oppure una connessione scarsa.

Un’idea davvero utile e innovativa che però, almeno fino a questo momento, presentava dei grossi limiti. Tutte le proposte di Wi-Fi Calling presentate dagli operatori telefonici prevedevano come regola che sia SIM che la rete Wi-Fi a cui collegarsi per effettuare la telefonata appartenessero allo stesso operatore.

WindTre e il suo Wi-Fi Calling, da oggi SIM e Wi-Fi non devono appartenere allo stesso operatore

WindTre è stato uno degli operatori telefonici che per primi ha lanciato la tecnologia del Wi-Fi Calling, già a partire da dicembre del 2022.

Anche per WindTre però si presentava lo stesso limite degli altri operatori: SIM e Wi-Fi dovevano appartenere allo stesso gestore.

Dal 27 settembre 2023 non sarà più così ma la telefonata potrà passare anche alla rete di altri operatori.