Oppo e Realme stanno spopolando negli ultimi tempi e i due brand sono continuamente alla ricerca di novità e sviluppi da proporre sul mercato. Dopo la diffusione dell’App Market di Oppo, si torna a parlare dei due operatori, grazie ad una nuova funzione che sta per essere integrata sui loro dispositivi: la sicurezza ambientale.

La funzione in questione sembra davvero importante, ma, a quanto pare, non tutti hanno ben capito in cosa consiste e a cosa serve. Cerchiamo di capirlo insieme.

Sicurezza e Applicazioni Oppo e Realme

Molti utenti, utilizzando determinate applicazioni sui moderni dispositivi Oppo e Realme hanno notato, in alto a destra, la presenza della voce “Sicurezza ambientale” per un breve momento, voce accompagnata dalla scritta “Scansione”, poi sostituita da un’icona verde con il simbolo del dollaro. Quest’ultima resta fissa sulla schermata, in alto a destra, mentre si continuano ad usare le app coinvolte in questo processo. Cosa significa? I dispositivi non sembrano fornire ulteriori indicazioni su questa particolare funzionalità e cresce il dubbio tra gli utenti che non riescono a comprendere a cosa faccia riferimento questa voce.

Per comprendere cosa significa basta avviare l’applicazione Gestione telefono, già preinstallata sui dispositivi. Infatti, al di là del nome scelto per la funzione, ciò che accade è legato semplicemente all’opzione Protezione pagamenti. Per capire quali sono le app interessate, infatti, basterò accedere a Gestione telefono e potremmo visionare la lista delle applicazioni nelle quali troveremo l’icona verde del dollaro. Sempre dal menù Gestione sarà anche possibile disattivare, se si desidera, l’opzione sicurezza.

Quindi, a cosa serve la funzione Sicurezza ambientale? È una protezione aggiuntiva per tutti i pagamenti fatti a livello di sistema.

Conoscevate già questa funzione? Vi è già capitato di vederla in azione?