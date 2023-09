Da ormai diversi mesi, precisamente dal 15 Marzo, i clienti aventi attiva un’offerta Rabona Mobile sono stati vittima di continui disservizi. Il primo è stato l’impossibilità di inviare sms, al quale poi si aggiunto la connessione Internet assente e l’impossibilità di effettuare chiamate.

Il motivo è legato a questioni interne e a divergenze contrattuali con i partner Plintron e Vodafone Italia. Rabona a giugno ha presentato un ricorso cautelare, presso il Tribunale di Milano, contro il distacco dei servizi. Alcuni hanno cominciato a vociferare che l’operatore avrebbe anche chiuso, tuttavia non è stato così. I disservizi sono giunti alla fine? Vediamo.

I disservizi Rabona Mobile continuano

A inizio luglio il distacco dei servizi da parte dei partner avrebbe dovuto essere definitivo. Tuttavia, il tribunale ha accettato il ricorso di Rabona Mobile. Gli utenti non potevano continuare a pagare il prezzo di questioni non a loro legate. Il provvedimento è cautelare, la controparte, cioè Plintron e Vodafone, deve ancora essere ascoltata in udienza.

Ciò nonostante, i problemi hanno continuato a persistere. I servizi utilizzabili, ad oggi, sono solo in ricezione e non in uscita. Alcuni clienti sostengono che la propria SIM ha smesso addirittura di funzionare perché scaduta e quando hanno contattato il servizio clienti non hanno ricevuto alcuna risposta. Sul sito ufficiale non c’è alcun avviso riguardante i disservizi, tutt’altro.

Rabona Mobile continua, infatti, a proporre offerte per la linea mobile e l’acquisto di nuove SIM nonostante queste non possano essere effettivamente utilizzate a dovere. Molti utenti hanno perciò deciso di cambiare e passare ad un’altra promozione presentata da altri operatori telefonici italiani. Come andrà a finire questa lunga storia? Non si sa ancora.