WhatsApp, aggiornamento NUOVO in arrivo con una grande novità

WhatsApp è cambiato, soprattutto negli ultimi mesi. Il 2023 è stato probabilmente l’anno in cui l’azienda ha modificato più aspetti della piattaforma di messaggistica più famosa al mondo.

Non per caso gli utenti sono particolarmente soddisfatti, avendo accolto numerose funzionalità che un tempo sembravano vere e proprie chimere.

Stando a quanto riportato però non sarebbe ancora finito il processo di rinnovamento dell’applicazione, che in tutte le sue versioni potrebbe ancora migliorare in maniera esponenziale.

Le ultime evidenze parlano della volontà di WhatsApp di diventare molto più forte di quello che è al momento, soprattutto per tenere a bada la concorrenza. Attualmente un nuovo rinnovamento sarebbe in fase di test e riguarderebbe la sezione “Info” del profilo.

WhatsApp: sta per cambiare la sezione relativa alle info del profilo

Durante le settimane precedenti sono arrivate delle novità per quanto riguarda WhatsApp per Android, ma oggi si parlerebbe di qualcosa di abbastanza generico.

La nuova versione in fase di test per tutti coloro che hanno aderito al programma beta arriva alla numero 2.23.20.12 ma è ancora in forte sviluppo.

Grazie alle indiscrezioni abbiamo avuto modo di capire cosa sta succedendo, con WhatsApp che vuole modificare la sezione relativa alle informazioni, rinominandola Status.

In quest’area gli utenti sono soliti introdurre una breve descrizione di loro stessi o magari uno stato d’animo o un motto. Attualmente però WhatsApp vorrebbe rinnovare tale sezione, prima cambiando il nome e poi abilitando alcune funzionalità per renderla più personalizzabile.

Ci sarà ad esempio l’opportunità di impostare uno stato personale per alcuni intervalli di tempo, dopo i quali si cancellerà da solo. Questa però è solo la prima di alcune migliorie pronte ad arrivare.