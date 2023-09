Sono molti gli utenti che richiedono un’offerta vantaggiosa per la loro linea di casa e WindTre li ha ascoltati! L’operatore telefonico torna con una sensazionale promozione per la linea fissa dei suoi utenti. Sottoscrivendo la nuova tariffa potrai ottenere a casa la Super Fibra fino ad una velocità di 2,5 Gigabit al secondo.

WindTre con questa promozione si dimostra ancora una volta attento alle esigenze dei propri utenti. La promozione Super Fibra permetterà a tutti di ottenere straordinari vantaggi grazie ad una connessione ad alta velocità che promette di viaggiare in rete senza alcuna interruzione ad un prezzo davvero conveniente. Vediamo insieme cosa comprende questa strepitosa offerta.

Super Fibra di WindTre

Il pacchetto Super Fibra vi permetterà di viaggiare online illimitatamente in FTTC o FTTH ad una velocità di 2.5 Gigabit al secondo in download e in upload di 500 Mbps.

Attraverso quest’offerta, inoltre, sarà possibile richiedere fino a tre utenze con giga illimitati e gratuiti. Cosa significa? Che potrete avere GRATIS tre nuove SIM per i membri della vostra famiglia per navigare anche fuori casa senza limiti.

Nel costo dell’offerta è incluso anche un modem di ultima generazione, con tecnologia Wi-Fi 6 e in caso di malfunzionamenti sarà sempre disponibile un sistema di assistenza.

Il costo di questa promozione è davvero minimo per i servizi offerti: soli 22,99 euro al mese per coloro che hanno già attivo WindTre sulla linea mobile del proprio smartphone o anche per chi vuole sottoscrivere un nuovo contratto. I costi di attivazione della promozione possono variare in base alla tecnologia richiesta.

Per ottenere la Super Fibra di WindTre è però necessario accertarsi che la zona di abitazione sia coperta dalla super fibra. Scoprirlo è semplice, bisogna fare una semplice ricerca online! Dopodiché vi basterà contattare l’operatore e procedere all’attivazione!