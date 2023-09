Whatsapp è sicuramente lo strumento più utilizzato al giorno d’oggi per comunicare. Il team Meta implementa l’applicazione con frequenza attraverso nuovi aggiornamenti, grazie quale è possibile avere una maggiore privacy e sicurezza, e funzioni innovative. Tuttavia, per quanto essi provino a proteggere gli utenti dall’essere spiati, a volte capita che questo accada.

Avere paura di essere costantemente sotto controllo può farci sentire osservati, ma per fortuna esistono metodi attraverso il quale ci si può difendere dagli “spioni”. Applicando questi semplici consigli, vi sentirete maggiormente protetti e tranquilli nell’utilizzare l’applicazione e il vostro smartphone.

Semplici trucchi per non essere spiati su Whatsapp

Ora, vi spiegheremo quindi quali accorgimenti dovrete adottare per evitare che malintenzionati, o i vostri partner, vi possano spiare su Whatsapp. Il primo consiglio è quello di aggiornare costantemente l’applicazione, così da evitare che qualche hacker possa trovare falle nel suo codice. Come seconda cosa, dovrete disconnettere tutti i dispositivi collegati al vostro account tramite Whatsapp web. Magari senza rendervene conto, qualcuno potrebbe avervi loggato sul proprio pc o anche sull’iPad.

Suggerimento importante è quello di inserire un blocco tramite impronta digitale o volto all’applicazione. Non tutti sanno infatti che esiste una funzione particolare per impedire l’accesso alle conversazioni a coloro che potrebbero accedere al vostro smartphone senza consenso. Ovviamente è consigliabile anche usare un pin difficile per il blocco del dispositivo stesso, affinché si abbia una protezione in più. Oltre ciò, potreste disabilitare la visualizzazione dei messaggi nel lock screen. Questo perché, se il partner o qualcun altro volesse clonare il vostro account dovrebbe anche poter accedere al codice di verifica inviato al vostro numero di cellulare.

Altro consiglio è quello di non collegarsi a reti wi-fi pubbliche perché queste potrebbero non disporre di protezioni adeguate. Dovreste perciò utilizzare la vostra connessione dati oppure adoperare una VPN per poter navigare in modo sicuro.

Se avete qualche sospetto, potreste fare un check delle app scaricate sul vostro cellulare: potrebbe esserci l’indicazione spia. In ultimo caso, se dovesse accadere che il vostro account whatsapp sia attivato su un altro dispositivo, dovreste segnalare immediatamente l’accaduto all’assistenza dell’app.