Una delle pratiche più discutibili degli utenti riguarda il ricaricare lo smartphone nel corso delle ore notturne, un’abitudine che hanno milioni di consumatori nel mondo, ma che allo stesso tempo può nascondere un’insidia decisamente importante: potrebbe causare un incendio.

Mentre lo smartphone si trova collegato direttamente ad una presa di corrente, la batteria viene sforzata particolarmente, infatti questa riceve un grande quantitativo di energia, che direttamente la porta a scaldarsi molto di più del normale. Molto spesso il dispositivo mobile non è acceso, quindi tutto il meccanismo elettronico di raffreddamento si trova effettivamente spento, di conseguenza l’unico modo per raffreddarsi è tramite la dispersione del calore attraverso la superficie.

Ricordatevi di iscrivervi subito al nostro canale Telegram ufficiale, dove troverete i codici sconto gratis ed anche le offerte in esclusiva.

Smartphone in ricarica di notte, ecco quanto è pericoloso

Proprio per questo motivo è altamente sconsigliato il posizionamento in luoghi non troppo aerati, come ad esempio sotto le coperte. E’ stato scoperto, a tutti gli effetti, che molti utenti amano posizionare lo smartphone proprio accanto a sé mentre dormono, addirittura portandoli sotto le lenzuola; nulla di più sbagliato, come vi abbiamo appena raccontato, il rischio è proprio di surriscaldare ulteriormente il device, il quale non sarebbe in grado di raffreddarsi correttamente a causa dello spazio ristretto, con conseguente fusione della batteria (o ancora più semplicemente si potrebbe rovinare), ed il rischio estremo di incappare in un incendio.

Tutto questo per dire che se volete ricaricare lo smartphone di notte potete benissimo farlo, ma solo se lo posizionate in aree adatte ad una simile operazione.