A fine settembre si accende ancora una volta la battaglia tra i principali provider della telefonia mobile. Vodafone non vuole essere comprimaria nella sfida dei provider e lancia la battaglia contro Iliad grazie ad alcune ricaricabili low cost, molto convenienti sia per i costi che per le soglie di consumo.

Vodafone, torna la tariffa da 100 Giga con minuti senza imiti per settembre

Una tariffa che gli abbonati di Vodafone certamente apprezzeranno è la Special 100 Giga. I clienti che optano per quest’offerta ricurveranno chiamate no limits da effettuare sia verso numeri fissi che verso numeri mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 100 Giga per navigare in internet, con la tecnologia del 5G che sarà inclusa nel pacchetto.

Il costo della Special 100 Giga è davvero competitivo, grazie ad una spesa mensile dal valore pari a 9,99 euro. Oltre al costo mensile, gli abbonati dovranno aggiungere soltanto una componente una tantum il cui valore è confermato in 10 euro per la ricezione della SIM.

Attraverso la Special 100 Giga, inoltre, Vodafone mette sul piatto di tutti i suoi clienti anche una garanzia da non sottovalutare. In opposizione alle precedenti offerte commerciali, in quest’occasione tutti coloro che scelgono tale tariffa avranno un costo bloccato nei primi sei mesi dall’attivazione della SIM, scongiurando quindi ogni rischio e pericolo di rimodulazioni.

Gli abbonati che decidono di attivare questa ricaricabile dovranno rivolgersi presso gli punti vendita ufficiali di Vodafone sul territorio nazionale. Solo per i clienti attuali di Iliad è assicurata l’attivazione online dell’offerta sul sito ufficiale.