Un volantino davvero incantevole vi attende oggi da Lidl, capace di includere al proprio interno le migliori occasioni del periodo, ed anche i prezzi più bassi per tutti coloro che non solo vogliono acquistare in negozio i beni di prima necessità, ma anche la tecnologia di ultima generazione.

La campagna promozionale di cui vi parleremo nel nostro articolo, è ad ogni modo da ritenersi valida solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita, poiché al giorno d’oggi gli stessi ordini non possono essere completati online sul sito ufficiale. Le scorte, tuttavia, potrebbero essere fortemente limitate, per questo motivo consigliamo caldamente di velocizzare la scelta.

Lidl, offerte con il volantino migliore del momento

Fino al 1 ottobre da Lidl si possono trovare tanti prodotti per il fai-da-te, sempre marchiati Parkside, a prezzi sicuramente competitivi e convenienti. Tra i modelli più interessanti spiccano l’elettroutensile multiuso da 29 euro, la pistola elettrica per verniciatura a spruzzo, che costa 34,99 euro, la sega ad immersione con binario di guida, al prezzo finale di 79 euro, ma anche la levigatrice a nastro da 39 euro, il multimetro digitale da 17,99 euro, per finire con il misuratore di temperatura ad infrarossi, che oggi ha un costo finale di 19 euro.

Tutti prodotti che vengono commercializzati con un garanzia di 3 anni, valida dalla data d’acquisto, per un ordine effettuato in negozio. La campagna promozionale, come anticipato, è in scadenza il 1 ottobre, fate come al solito attenzione alle scorte, perché potrebbero essere limitate.