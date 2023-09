Esselunga rappresenta a conti fatti uno dei migliori supermercati disponibili sul territorio nazionale, con il quale gli utenti si possono tranquillamente confrontare, nell’ottica comunque di godere di un rapporto qualità/prezzo sempre conveniente, con il quale riuscire ad acquistare sia la tecnologia che i beni di prima necessità, senza limiti regionali.

Ciò che stupisce prima di tutto è proprio la completa disponibilità sul territorio nazionale, poiché ad oggi gli utenti non possono acquistare i prodotti tramite il sito ufficiale, parlando ovviamente della sola tecnologia, e di conseguenza sono costretti a recarsi personalmente in un punto vendita. La forza del volantino sta nell’offrire eguali possibilità a tutti i consumatori in Italia.

Se volete avere ogni giorno le offerte Amazon sul vostro smartphone, ricordatevi di iscrivervi gratis al nostro canale Telegram ufficiale.

Esselunga, in regalo la tecnologia con il volantino

Un volantino ricco di offerte sugli elettrodomestici vi attende nel periodo da Esselunga, per buona parte della prima metà di Ottobre potrete approfittare di prezzi estremamente convenienti tra cui scegliere. Molto interessanti sono gli sconti applicati sui frigoriferi, a marchio Samsung, con cifre che vanno da un minimo di 599 euro, fino ad un massimo di 1199 euro, oppure Haier, in questo caso ancora più costosi, con prezzi che superano i 1000 euro.

Gli utenti alla ricerca di un forno potranno ovviare per una soluzione firmata Bosch, con prezzi che non superano i 600 euro, oppure anche acquistare una lavatrice, il cui prezzo parte da 499 euro. La più economica del volantino resta comunque di marca Samsung, costa solamente 399 euro e presenta buone specifiche tecniche generali.