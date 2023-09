WiFi troppo lento o instabile ?

In un mondo in cui l’accesso ad Internet è diventato ormai necessario, sia per questioni lavorative sia per questioni personali, è piuttosto ovvia l’esigenza di disporre di un router ed una rete WiFi che si mantenga stabile ed affidabile nel tempo.

Tuttavia, talvolta pur disponendo della massima copertura in Fibra ottica, può succedere che il nostro modem faccia i capricci.

Come perdita momentanea di connessione, rallentamenti o altre problematiche simili.

Insomma chi è che non si è mai trovato in una situazione simile?

Ed è sempre tremendamente frustrante.

WiFi instabile: Ecco alcuni consigli utili

A tal proposito, ecco alcuni consigli utili che potete adottare al fine di limitare o anche eliminare del tutto, le interferenze del vostro WiFi.

Locazione del router.

Non tutti sanno che il posto in cui viene messo il router incide molto sulle sue prestazioni. Infatti è consigliabile posizionarlo il più in alto possibile, assolutamente non per terra. Prediligere la stanza più centrale dell’abitazione, in modo da garantire una copertura totale anche in tutte le altre camere. Assicurarsi che non vi siano oggetti che possano ostruirlo o nasconderlo in qualche modo.

Tenere ovviamente lontano dalle fonti di calore e, alcuni esperti sostengono, anche da oggetti metallici.

È possibile ricorrere a questa soluzione in modo molto semplice. Per cambiare canale basta entrare nella pagina di configurazione del router, tra le impostazioni del WiFi. Continuate a provare fino a quando non riuscite a trovare quello che vi consente di continuare la navigazione senza interferenze.

In alternativa, potete chiedere consiglio al vostro operatore, che sicuramente saprà indicarvi il canale più adatto a voi.

In molti casi infatti, è proprio questo il problema, il mancato aggiornamento all’ultima versione disponibile.