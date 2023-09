Probabilmente con il nuovo lancio della linea di iPhone state pensando di cambiare smartphone. Sappiate che, in quanto cittadini europei, pagherete una cifra molto più alta rispetto agli statunitensi. Se per caso andate sul sito web Apple USA e cliccaste sulla conversione in euro, un iPhone 15 Pro Max vi costerebbe 1.131,74€.

Il prezzo è più alto dell’anno scorso del 9%, tuttavia per i consumatori europei potrebbe sembrare che gli americani stiano facendo un vero affare. In Italia, in un qualsiasi negozio, il costo del Pro Max è di 1.489€. Ma perché tale differenza? I fattori in gioco sono diversi.

Risparmiare sull’acquisto dell’iPhone è possibile?

Dovete sapere che l’iva è già inclusa nei costi europei; invece, negli Stati Uniti viene pagata dopo l’acquisto. I cittadini statunitensi pagano aliquote fiscali differenti a seconda dello Stato in cui si trovano. Generalmente queste variano dal 2,9% al 7,25%: a Washington pagheranno un’imposta di 71,94 $, mentre Los Angeles ne pagherebbero una di 113,91 dollari. Diciamo quindi, che noi italiani paghiamo circa 240 euro in più.

Questo divario caratterizza i prodotti Apple da anni. Già con l’iPhone X, nel 2017, le critiche e le battute sui social furono molte. Alcuni scherzavano sul fatto che fosse più conveniente recarsi negli USA piuttosto che acquistare in Europa. Se ci state facendo un pensierino, sappiate che la cosa è più complicata. Nel caso rientraste nell’UE dopo un viaggetto, dovreste comunque pagare le spese doganali.

Non è molto chiaro il perché i costi siano così differenti, tuttavia non c’è modo di evitarli. In una maniera o nell’altra arrivereste a quella cifra, se non di più, anche comprando da un sito web non europeo. La Apple, dato il successo, non cambierà di certo strategia. Vedremo se i consumatori saranno ancora fedeli alla madre mela con l’uscita dei nuovi dispositivi.