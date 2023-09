In seguito all’ultimo evento Meta Connect 2023, Mark Zuckerberg ne ha approfittato per fare un annuncio davvero molto importante.

L’arrivo ufficiale dell’intelligenza artificiale per tutte le sue piattaforme.

Le cosiddette Meta AI si preparano dunque ad essere introdotte all’interno di tutti i servizi offerti dall’azienda.

Stiamo parlando quindi di WhatsApp, Instagram e Messenger.

Meta e intelligenza artificiale, il nuovo assistente virtuale intelligente

Tra le principali novità che Meta ha in serbo per noi con l’introduzione dell’intelligenza artificiale presso le sue piattaforme, vi è l’arrivo di un chatbot IA.

Si tratterà, in base a quanto descritto dalla stessa azienda, di un vero e proprio assistente virtuale avanzato, disponibile su Messenger, Instagram e WhatsApp.

Per il momento, il tanto atteso chatbot è disponibile solamente negli Stati Uniti.

Tuttavia, abbiamo già qualche informazione circa le sue funzioni e utilità.

L’assistente è infatti in grado di accedere alle informazioni in tempo reale e di generare immagini realistiche grazie all’applicazione dell’IA e attraverso semplici suggerimenti testuali.

Proprio come avviene con ChatGPT.

Per alcuni infatti, il nuovo chatbot di Meta, rappresenta appunto la risposta dell’azienda a ChatGPT, una versione propria basata sul modello lLama2.

La chatbot di Meta sarà inoltre in grado di inserirsi nelle conversazioni.

Infatti sul blog ufficiale dell’azienda, è stato proprio pubblicato un esempio di utilizzo destinato a spiegare meglio il funzionamento del servizio.

L’esempio in questione consiste nell’immaginare una chat di un gruppo di amici che decidono di organizzare un’escursione, avvalendosi del chatbot.

Si decide così di domandare a quest’ultimo quale sia il percorso migliore da seguire, e l’assistente mostrerá, in tempo reale, tutte le soluzioni disponibili.

Insomma, non vediamo l’ora che arrivi questa nuova tecnologia anche da noi, così da valutare al meglio le sue incredibili possibilità.