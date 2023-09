Tim IMPAZZISCE: Giga illimitati a soli 1.90 euro in più al mese

Se disponete di una linea Tim fissa a casa e di una SIM mobile, potete attivare la grandiosa promozione Tim Unica Power, aggiungendo alla vostra fattura mensile solo 1.90 euro. La promo in questione vi consentirà di disporre fino a sei SIM con giga illimitati e una pluralità di altri servizi di qualità, tutto in un'unica e comoda fattura per tutta la famiglia.