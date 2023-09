Il metaverso è un vocabolo riassuntivo dal significato discordante, che potremmo riassumere in un mondo differente creato dal computer, all’interno del quale è possibile trovarsi sfruttando una connessione digitale con un avatar virtuale. Le operazioni eseguibili al suo interno sono le più svariate, dalle semplice interazioni sociali, fino alle attività commerciali o lavorative.

In un’interessante analisi ricerca di Boston Consulting, vengono effettivamente valutate le possibili applicazioni in medicina, sottolineando come questa tecnologia sarà sempre più utilizzata in ambito sanitario, più precisamente in chirurgia, terapia del dolore, fisioterapia, riabilitazione neurologica, o anche nel trattamento di ansie e fobie in generale. La stessa Food and drug administration ha esaminato, nel corso del 2023, oltre cinquanta dispositivi pronti ad essere immersi nel mercato per i suddetti scopi ed utilizzi.

Metaverso, le applicazioni in medicina

E’ davvero difficile immaginare ad uno sviluppo di questo tipo, ma un breve assaggio di quello che potrà essere il futuro lo abbiamo già ricevuto durante il covid, quando ci siamo effettivamente scontrati obbligatoriamente con la telemedicina, ad esempio con il consulto a distanza del proprio medico curante.

Ciò che convince maggiormente è la possibile applicazione in ambito pediatrico, proprio perchè riuscirebbe a generare maggiore attrattiva in un bambino, con un incremento della motivazione ed il possibile coinvolgimento dei neuroni-specchio, utile per riattivare le zone celebrali silenti (aiutando di fatto, ad esempio, gli stessi bambini a camminare). Tanti utilizzi che permettono di capire a tutti gli effetti quanto possa tornare utile il Metaverso.