iPhone 15 Pro, molte unità stanno arrivando con alcuni difetti

Hanno scaturito come al solito una grande attesa i nuovi iPhone presentati da Apple il 12 settembre, con diversi utenti che hanno avuto già modo di testarli. Adesso però stanno cominciando a venire fuori i primi aspetti importanti, tra funzionalità e anche qualche mancanza. Stando a quanto riportato infatti i nuovi iPhone 15 Pro e Pro Max, in alcuni esemplari, presenterebbero dei difetti una volta usciti dalla scatola.

Diversi utenti avrebbero riferito infatti di aver trovato il loro nuovo smartphone con problemi significativi, frutto magari di dimenticanza e fretta. Ovviamente si tratta di una situazione inammissibile, ma va chiarito che sono davvero poche le unità che hanno presentato problematiche del genere.

iPhone 15 Pro e Pro Max con difetti: alcuni utenti hanno trovato questi problemi

Stando alle testimonianze di diversi utenti che avrebbero trovato problemi, alcuni modelli dei nuovi iPhone 15 Pro e Pro Max erano impresentabili all’uscita dalla scatola.

Più precisamente alcune unità presentavano un telaio in titanio privo di colore, ovviamente per quanto riguarda tutte le varianti tranne quella in titanio naturale. Altri modelli invece hanno presentato un colore non applicato in maniera uniforme, mentre ci sono stati altri casi che con un posizionamento del display non allineato correttamente con il frame del dispositivo.

A quanto pare però tali problematiche si starebbero verificando soprattutto negli Stati Uniti, con attualmente zero contestazioni in Europa. Si tratta comunque di una situazione veramente al limite per un’azienda che tende al perfezionismo più totale. Apple almeno per il momento avrebbe sostituito le unità con queste problematiche, ma potrebbe trattarsi solo della punta dell’iceberg.