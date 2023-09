La Apple ha condiviso ufficialmente il nuovo aggiornamento dedicato al sistema operativo dei Mac chiamato macOS Sonoma. Non si tratta di una rivoluzione, ma piuttosto di migliorie e di aggiunte di funzionalità che ottimizzano l’esperienza degli utenti.

L’azienda, quindi, oltre a proporre recentemente una serie di nuovi prodotti, continua a lavorare per perfezionare i propri computer. Scopriamo quali sono tutte le novità che compariranno una volta aggiornato il Mac.

Le novità disponibili sul Mac

Come prima cosa troviamo centinaia di salvaschermo nuovi che scorrono in slow-motion, raffiguranti panorami più belli del mondo. Poi, con macOS Sonoma, i widget sono disponibili direttamente nella Scrivania del Mac. Si potranno scegliere i propri preferiti per accedervi con un solo clic. I widget si adattano allo sfondo: quando questo cambierà, i colori si adatteranno e nel momento in cui si apre una finestra diventano trasparenti per non dare fastidio. Inoltre, con Continuity si possono aggiungere i widget aventi sull’iPhone senza dover scaricare le app relative.

Novità anche nel campo delle videoconferenze. La Modalità Sovrapposizione permette di restare sullo schermo anche mentre questo viene condiviso. Arrivano i profili su Safari per poter dare agli utenti la possibilità di separare svago e lavoro. Ogni profilo sarà a sé stante e avrà cronologia, pannelli e cookie propri.

Finalmente è possibile compilare PDF in un attimo grazie all’inserimento automatico. Il PDF può essere visualizzato a grandezza intera, permettendo di spostarsi tra le pagine con facilità. L’aggiornamento, in ultimo, aggiunge nuove funzioni di accessibilità. Il Mac diviene così completamente personalizzabile e soprattutto inclusivo. Per chi possiede dispositivi acustici per iPhone, c’è l’opzione di collegamento al PC per poter guardare i contenuti o telefonare. Invece, per chi è affetto da mutismo c’è la funzione Live Speech. Le funzionalità non finiscono qui e tutte apportano le modifiche mancanti che vanno a rendere il Mac uno strumento adatto a qualsiasi utente.