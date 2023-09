Per chi era in attesa del nuovo iPhone 15, sappiate che, secondo una fuga di notizie piuttosto attendibile, la Apple sta già lavorando al progetto dell’iPhone 16, in arrivo entro il 2024.

Rispetto all’iPhone 15, il 16, a dispetto di quanto si possa pensare, presenterà delle differenze sia dal punto di vista tecnico che stilistico.

Ma vediamo meglio tali modifiche cosa riguarderanno.

iPhone 16: ecco alcune delle modifiche principali

Secondo le ultime informazioni a riguardo, il design del nuovo iPhone 16, presenterà alcune determinate caratteristiche, mai adottate nei modelli precedenti.

Un nuovo Capture Button in sostituzione del tradizionale tasto di accensione. Il Button rappresenta la principale modifica del nuovo modello, che sarà collegato alla cornice laterale. Si tratta di un design che richiama un progetto chiamato A tlas , che si propone di realizzare uno smartphone senza alcun pulsante, né poste.

in sostituzione del tradizionale tasto di accensione. Il Button rappresenta la principale modifica del nuovo modello, che sarà collegato alla cornice laterale. Si tratta di un design che richiama un progetto chiamato A , che si propone di realizzare uno smartphone senza alcun pulsante, né poste. Un display più ampio, soprattutto per quanto riguarda l’iPhone 16 Pro Max che avrà uno schermo di 6.9 pollici. Mentre il 16 Pro di 6.3 pollici;

che avrà uno schermo di Mentre il Probabili modifiche anche per quanto riguarda la fotocamera esterna che saranno posizionate verticalmente .

che saranno . Inoltre, pare che insieme al nuovo iPhone 16, arriverà anche la versione Ultra, destinata a prendere il posto del modello Pro Max.

Insomma, per chi ha atteso tanto per l’iPhone 15, sarà una bella batosta pensare che in progettazione ci sarà una versione ancora più aggiornata e funzionale. Con un display più ampio e un design rivisitato.

Non sappiamo ancora quando lo smartphone verrà presentato ufficialmente, si parla comunque di una fuga di notizie da parte di fonti attendibili e che quindi corrispondono probabilmente alla verità dei fatti.

E voi cosa ne pensate di tutti questi fututri cambiamenti?