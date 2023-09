Apple ha presentato recentemente la sua nuova gamma di iPhone, la quindicesima generazione che ha portato con se 4 nuovi modelli il 15 standard, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max, tutti accomunati da un abbassamento evidente del prezzo che li ha resi decisamente appetibili a tutti gli appassionati ma ha allo stesso tempo fatto sollevare una domandona che effettivamente ha preso un po’ tutti colori che stanno valutando se acquistare o meno un iPhone, quale scegliere tra 15 standard e 14 Pro ?

La risposta

Effettivamente sorge spontaneo chiedersi quale sia la scelta migliore da fare, domanda alimentata anche dal fattore prezzo, attualmente infatti iPhone 15 si trova a 979€, mentre 14 Pro a 1099€, dunque una differenza di appena 120 euro che qualche dubbio irrimediabilmente lo fa sorgere, ma quindi al netto qual è meglio prendere ?

La risposta è una ed una sola, allo stato attuale vince sempre e comunque iPhone 14 Pro, il motivo è molto semplice, i due telefoni sono molto simili, hanno lo stesso processore Apple A16 Bionic e la Dinamic Island, dunque a spingere verso uno o l’altro sono appunto le differenze che, però, sono a favore di iPhone 14 Pro, nel 15 mancano infatti il display a 120Hz e l’always on display, mancanze che comunque per un telefono da quasi mille euro sono pesanti se non incomprensibili, poi c’è da considerare che il comparto fotografico di iPhone 14 Pro è superiore, grazie alla presenza del sensore zoom ottico 3X e della sensore TuF che invece nel 15 sono assenti, l’unico punto a favore del 15 è la presenza dell’USB C ovviamente diventerà lo standard di riferimento futuro anche per Apple ma che al netto, non fa questa grande differenza visto che il lightning sarà ancora supportato per moltissimo tempo.